Konzert: „Awa Ly“

Kulturzentrum Pavillon, Hannover, 21:00 Uhr

Die Klangwelt von Awa Ly ist vielfältig: R'n' B, Soul, Jazz und African Music. Die Wurzeln der Sängerin liegen im Senegal, geboren ist sie in Paris, studiert hat sich unter anderem in New York, aktuell lebt sie in Italien. Verschiedene Länder und Kulturen, die sich auch in ihrer Musik wieder finden. Heute Abend steht Awa Ly im Pavillon auf der Bühne und präsentiert ihr neues Album „Five and a Feather“. Los geht’s um 21:00 Uhr.

Literatur-Komedie: „Rüden haben kurz Beine“

Tim Boltz, Uhu-Theater der Kleinkunst e.V, Hannover, 20:00 Uhr

Warum Männer schlechte Lügner sind und Frauen auch noch Schuld daran haben – das klärt Comedy-Autor Tim Boltz heute auf der Bühne des Uhu-Theaters auf. Der deutsche Schriftsteller und Comedian schlüpft dabei in die skurrilen Charaktere seiner Geschichten und erzählt ihre Erlebnisse. Neben Passagen aus seinen Bestseller-Romanen „Weichei“, „Nasenduscher“ und „Linksträger“ präsentiert Tim Boltz auch neu verfasste Texte und Gedichte für sein Programm. Musikalisch begleitet wird die Literatur-Show außerdem durch Corinna Fuhrmann. „Rüden haben kurze Beine“ beginnt heute Abend um 20:00 Uhr am Uhu-Theater der Kleinkunst in Hannover.

Konzert: „Rock 4“

Schloss Landestrost, Neustadt am Rübenberge, 20:00 Uhr

Seit 13 Jahren ist die niederländische A-Capella-Gruppe „Rock4“ auf der ganzen Welt unterwegs. Die vier Sänger präsentieren bekannte und legendäre Nummern, wie von Kings of Leon, Coldplay oder U2, einzig und allein durch ihre Stimmen und schaffen damit eine ganz individuelle Interpretation. Die A-Cappella Gruppe wurde für ihre Auftritte bereits mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen geehrt. Heute Abend stehen die Jungs von „Rock4“ auf der Bühne des Schloss Landestrost in Neustadt - los geht’s um 20:00 Uhr.





