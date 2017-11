Leider kann sich nicht jeder in der Region Hannover in der kalten Jahreszeit in das schöne warme Bett zurückziehen. Selbst ein wärmender Schlafsack ist für viele Obdachlose leider Luxus. Wir von radio leinehertz 106.5 wollen helfen. Habt ihr einen warmen Schlafsack oder warme Winterkleidung, die ihr an die Obdachlosen hier in der Region abgeben wollt? Wenn ja, kommt zu uns ins Citystudio an der Hildesheimer Straße 29 und wir leiten die Sachen an die Obdachlosen weiter.

Citytstudio, Hildesheimer Str. 29, 30169 Hannover