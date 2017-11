24.11.2017 07:29 | von: Björn Schönfeld

Die Recken sind siegreich aus Lemgo zurückgekommen

29:27 hieß es am Ende für die TSV Hannover-Burgdorf.

Zur Halbzeit war der Abstand noch deutlicher, mit 15:11 gingen die Recken in die Pause. Die gesamte Partie über lagen die Burgdorfer nicht einmal hinter Lemgo. In der Tabelle stehen die Hannoveraner nach dem dritten Sieg in Folge mit 21:7 Punkten auf Platz drei. Kurz vor der Partie gab es schlechte Nachrichten für die TSV: Rückraumspieler Fabian Böhm fällt mit einer Daumenverletzung an der Wurfhand für mehrere Wochen aus. Damit verpasst er auch das nächste Spiel am 3. Dezember gegen den VfL Gummersbach.