08.09.2017 06:46 | von: Kaspar Weist

"Die Stadt gehört uns Allen"

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Mietenwahnsinn stoppen!“ ruft das Mieternetzwerk „Kiezkollektiv Hannover“ für heute zum Protest auf.

Unter dem Motto "Die Stadt gehört uns Allen" will das Netzwerk gegen Entmietungen und Zwangsräumungen protestieren. Ab 15:00 Uhr ist dazu eine Kundgebung am Velvetplatz in Linden geplant. Im Anschluss wollen die Aktivisten ab 18:00 Uhr einen "demonstrativen Kiezspaziergang" machen. Dabei werden Orte aufgesucht, die von Zwangsräumungen und Verkäufen an Investorengruppen betroffen sind. Der Aktionstag "Mietenwahnsinn stoppen" findet in 20 Städten in ganz Deutschland statt. Im Vorfeld der Bundestagswahl wollen die Veranstalter für eine neue Wohnungspolitik demonstrieren.