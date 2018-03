13.03.2018 10:57 | von: Sophie Bader

Die Stadt Hannover startet ein Programm zum Bau von Kunstrasenplätzen

Dabei gibt jedoch Herausforderungen. Das sind unteranderem die hohen Kosten für Investition und die Instandhaltung.

In der teuersten Variante würde laut Haz, der Bau eines Platzes rund eine Million Euro kosten. Die Stadt will deshalb die Vereine an der Finanzierung beteiligen. Sie sollen für den Unterhalt aufkommen sowie jährlich 10.000 Euro für eine Erneuerung in einigen Jahren auf ein Treuhandkonto einzahlen. Der CDU-Ratsherr Arne Borstelmann kenne nur wenige Vereine die in der Lage wären dieses zu leisten, sagte er gegenüber der HAZ. Die Vereine sollen sich jetzt bei der Stadt bewerben. Die Verwaltung entscheide dann anhand von verschiedenen Kriterien, wo und wann ein Kunstrasenplatz ensteht.