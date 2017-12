07.12.2017 07:14 | von: Björn Schönfeld

Die wahren Helfer des Weihnachtsmannes legen ihre Arbeit nieder

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat erneut Paketzusteller in Hannover zum Streik aufgerufen.

Nachdem die vierte Verhandlungsrunde in der Postdienst- Speditions- und Logistikbranche Ende November kein Ergebnis gebracht hat, legen die Beschäftigten der DHL Delivery Depots am Weidendamm und in Langenhagen heute ihre Arbeit nieder. Damit bleiben laut Angaben der Gewerkschaft rund 15.000 Pakete liegen. Ver.di fordert eine Einkommenserhöhung von 6,5% in 12 Monaten für die Paketzusteller und die Einrichtung einer eigenen Entgeltgruppe. Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen als Arbeitgeber-Vertreter legte zuletzt ein Angebot von 4,5% mit einer Laufzeit von 26 Monaten vor. Die nächsten Verhandlungen finden am 12. Dezember in Hannover statt.