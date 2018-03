02.03.2018 17:42 | von: Konstantin Michaely

Die World of Orient Hannover geht in die 19. Runde

Das internationale Tanzfestival beginnt mit einer hochkarätigen Eröffnungsgala im Theatersaal Langenhagen.

Heute beginnt in Hannover die World of Orient 2018. Das internationale Festival für orientalischen Tanz findet zum 19. Mal in Hannover statt und ist eines der größten seiner Art in Europa. Den Auftakt bildet eine Eröffnungsgala heute Abend im Theatersaal Langenhagen. Hier werden hochkarätige Tänzer und Musiker aus unter anderem Ägypten und dem weiteren arabischen Raum, Frankreich und der Schweiz zu sehen sein. Los geht es um 19:30 Uhr. Das Festival dauert noch das ganze Wochenende an.