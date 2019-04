02.04.2019 09:57 | von: Svenja Estner

Die Zahl der gewaltbereiten Jugendlichen in Niedersachsen nimmt zu.

Das hat das Kriminologische Foschungsinstitut Niedersachsen mit einer Studie herausgefunden.

Seit 2013 wurden in zwei Jahresabständen jeweils rund 9.000 Neuntklässler befragt. In der aktuellsten Umfrage von 2017 gibt mehr als jeder vierte Schüler an, dass er schon einmal Gewalt erfahren hat. Fast jeder Fünfte bestätigt, dass er selbst schon mal an jemandem Gewalt ausgeübt hat. Insgesamt macht das rund 18 Prozent der Neuntklässler aus. Rund drei Prozentpunktemehr als noch im Jahr 2015