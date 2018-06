15.06.2018 06:43 | von: Sophie Bader

Diebesgut in der Regentonne

Das Amtsgericht Hannover verhandelt heute einen Fall schweren Diebstahls.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen Ende Februar in einem Baumarkt in Hannover Elektroartikel im Wert von über 4.500 Euro an sich genommen zu haben. Anschließend soll er diese Artikel in einer Regentonne auf dem Außengelände des Baumarkts versteckt haben. Gegen 22 Uhr soll der Angeklagte mit einem Komplizen wiedergekommen und über die Mauer in den Außenbereich eingedrungen sein. Der Komplize habe dann die Artikel in Säcke verpackt und mit Hilfe des Angeklagten Person das Gelände verlassen. Die Verhandlung beginnt um Zehn Uhr.