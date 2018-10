16.10.2018 13:28 | von: Sophie Baeder

Dieselfahrverbote in Hannover

In Hannover dürfen wegen der hohen Stickstoffoxid-Werte zukünftig keine Dieselautos mehr fahren.

Hannovers Stadtverwaltung stellt sich darauf ein, Fahrverbote für Dieselautos verhängen zu müssen, das berichtet die HAZ. Die Stadt will mit Fördergeldern aus der Bundeskasse die Elektromobilität fördern, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen und das Radwegenetz ausbauen. So soll das schädliche Stickstoffoxid reduziert werden. Doch ein externes Gutachten hat errechnet, dass dies nicht ausreichen wird. Nun werden Diesel-Fahrverbote wahrscheinlicher. „Wir werden nicht umhin kommen, die Sperrung von Straßen für bestimmte Dieselfahrzeuge zu prüfen und zu beantragen“, sagt Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette von den Grünen am Montag im Umweltausschuss. Die Deutsche Umwelthilfe will mit einer gerichtlichen Klage Fahrverbote für Dieselautos auf belasteten Straßen durchsetzen. Hannover überschreitet auf bestimmten Strecken noch immer die zulässigen Grenzwerte beim Stickstoffdioxid, jedoch geht die Belastung zurück.