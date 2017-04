11.04.2017 09:36 | von: beke von Ditfurth

Dinosaurierjagd und Lichtschwertduelle in Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ab dem Sommer sollen die Hannoveraner in einem extra eingerichteten Spielraum in virtuelle Realitäten, kurz VR, abtauchen können.

Das Nürnberger Unternehmen "Virtuis" ist spezalisiert auf die moderne Technik und möchte nun in Kooperation mit Entertainment-Parks 15 Spielstätten in Norddeutschland eröffnen, unter anderem in Hannover. Bisher existiert erst einer der "Spielplätze" in Nürnberg. Mit diesem Pilotprojekt konnten die Betreiber lernen, welche Bedürfnisse die Nutzer haben und in welcher Art die Räume gestaltet werden sollen. Mit den VR-Spielen verschieben sich die Wahrnehmungen, Zuschauer und Spieler können dadurch fast real mit den Spielen agieren. Angeboten werden verschiedene Welten: Von der Dinosaurierjagd über Lichtschwertduelle bis zum virtuellen Sightseeing ist für die Hannoveraner ab diesem Sommer alles drin.