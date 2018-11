27.11.2018 11:39 | von: Arne Böwig

Diskussion über Verkehrswende im Regionshaus

Kategorie aktuelle Nachrichten

Gestern Abend wurde im Regionshaus zum Thema „Verkehrswende- aber wie?“ diskutiert.

Anlass für den Apell waren neue Zahlen des Bundesverkehrsministeriums. Diese zeigen, dass der Anteil von öffentlichem Nah-und Radverkehr in der Stadt nicht wie gewünscht steigt sondern seit 2011 stagniert. Baudezernent Uwe Bodemann glaubt an Besserung mit dem nächsten Haushalt. "Wir geben bald zehn Euro pro Einwohner für Radverkehr aus" sagte er gegenüber der HAZ. Verkehrsdezernet Ulf-Birger Franz will indess öffentliche Flächen umverteilen.