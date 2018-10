23.10.2018 13:55 | von: Arne Böwig

Diskussion um Abitur

Das Abitur in Niedersachsen sei zu leicht.

Das wirft der Verband der Elternräte der Gymnasien den Schulen vor. Schüler, Lehrer und Kultusminister Grant Hendrik Tonne widersprechen dem Vorwurf. Auch die durchschnittlichen Abschlussnoten lassen andere Schlüsse zu. In der Tat haben sich die Abiturdurchschnittsnoten in den vergangenen zehn Jahren zwar verbessert, aber längst nicht so dramatisch, wie der Elternverband es darstellt. Im Kultusministerium gibt es ebenfalls harsche Widerworte gegen den "Abi light-Vorwurf": Die Kritik an der Qualität des niedersächsischen Abiturs erfolge ohne sachliche Grundlage. Die Fakten zeigen, dass die Hochschulreife höchsten Ansprüchen genüge und von den Schülerinnen und Schülern nur mit viel Lernaufwand, Disziplin und Durchhaltevermögen erlangt werden könne. Soweit Kultusminister Grant Hendrik Tonne zur Kritik am Abitur.