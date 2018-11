29.11.2018 14:48 | von: Arne Böwig

Diskussion um Bürgerräte

Im Rahmen des 12. Forums zur Zukunft der Demokratie gibt es heute in der Neuen Schwanenburg ab 18 Uhr Vorträge und Diskussionen.

Zentrale Frage ist, ob Bürgerräte zu mehr demokratischer Beteiligung führen. Ganz konkret bedeutet das, dass Menschen zufällig für besagte Räte ausgewählt werden und so in das politische Geschehen mit eingebunden werden. Entscheidungsprozesse sollen so vielseitiger und mit direktem Bezug geschehen.