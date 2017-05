12.05.2017 17:18 | von: Wiebke Dierks

Diskussion um Halim-Dener-Platz geht weiter

Oberbürgermeister und SPD Parteimitglied Stefan Schostok hat am Donnerstag angekündigt, die Benennung eines Platzes in Linden-Nord in „Halim-Dener-Platz“ mit juristischen Mitteln zu verhindern. Er sehe eine erhebliche Gefahr, dass sich dadurch der Konflikt zwischen den türkischen Bevölkerungsgruppen in Hannover verschärfe. Die Umbenennung des Platzes ist am Mittwoch im Bezirksrat beschlossen worden. Die Partei DIE LINKE zeigte sich heute entsetzt über das Vorgehen der SPD. Damit versuche sie, die demokratischen Regeln und Rechte der Bezirksräte zu unterhöhlen, sagte David Müller, Fraktionsvorsitzender der Partei DIE LINKE.