06.12.2018

Drei neue Skistrecken in Springe

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Deisterhang in Springe bekommt drei neue Skistrecken.

Für die diesjährige Skisaison wurden die Strecken bereits eingeweiht. Sie sind zwei, vier und 5,6 Kilometer lang. Die alten Langlaufstrecken mussten weichen, da sie sich in einem Naturschutzgebiet befanden. Die neuen Strecken verlaufen hingegen an anderer Stelle und würden die Natur und Wildtiere in Zukunft nicht mehr stören. Der Deisterhang ist ein beliebter Ort zum Skifahren in der Region Hannover, knapp 300 Mitglieder gehören zum örtlichen Skiclub.