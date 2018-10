19.10.2018 17:40 | von: Arne Böwig

Drogendepot in Laatzen aufgeflogen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Drogenfahnder der Polizeiinspektion Süd haben am heutigen Freitag in der Wohnung eines 35-Jährigen in Laatzen u.a.ein Kilogramm Amphetamin beschlagnahmt.

Ein Zeugenhinweis hatte die Beamten auf die Spur des 35-jährigen mutmaßlichen Dealers geführt. Im Zuge der sich anschließenden Überprüfungen durchsuchten sie heute Morgen dessen Wohnung in Laatzen und stellten ein Kilo Amphetamin, 900 Gramm Marihuana sowie weiteres Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen gegen den 35-Jährigen wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel dauern an.