05.12.2018 09:27 | von: Kai Rapke

Ehrenamtliche im Rathaus gewürdigt

Kategorie aktuelle Nachrichten

50 junge Ehrenamtliche wurden gestern anlässlich des heutigen internationalen Tag des Ehrenamtes im Rathaus empfangen.

Oberbürgermeister Stefan Schostok würdigte die jungen Helfer und betonte die Wichtigkeit von Ehrenamtlichen in der Region. So stärke bürgerliches Engagement die Lebengsqualität der aktiven Freiwilligen und die derjenigen Menschen, die davon profitieren, betonte Schostok. Aktuell engagieren sich in Hannover etwa 150.000 Menschen auf unterschiedliche Weise freiwillig.