26.03.2019 06:51 | von: Björn Schönfeld

Ein Jahr Party-Pause

2020 muss Hannover auf einen Opernball verzichten.

Die designierte neue Intendantin der Staatsoper, Laura Berman will sich ein Jahr Zeit nehmen, um den Opernball neu aufzustellen. Berman übernimmt die Oper im Sommer und will dann für den Ball ein neues Produktionsteam zusammenstellen. Erste Gespräche mit Sponsoren hätten gezeigt, dass diese eine Neuasrichtung des Opernballs mittragen wollen, so Berman.