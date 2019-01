10.01.2019 17:18 | von: Kai Rapke

Einbrecher in Elze unterwegs

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am gestrigen Mittwoch zwischen sechs Uhr Morgens und 18 Uhr Abends in ein Wohnhaus am Lärchenweg in Elze eingedrungen sind.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Mellendorf, hatten die Einbrecher zunächst die Tür zu einem Wintergarten und anschließend die dahinter liegende Terrassentür aufgehebelt. Die Täter durchwühlten anschließend die Räume. Ob Wertgegenstände gestohlen worden sind, konnte der Beamte noch nicht bestätigen.