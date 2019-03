19.03.2019 17:15 | von: Arne Böwig

Einbruch in Ehlershausen

Ein Einbrecher ist am Montagabend in ein Einfamilienhaus in Ehlershausen eingestiegen.

Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter die Scheibe des Schlafzimmerfensters ein und durchsuchte dann das Haus nach Wertgegenständen. Das müsse im Zeitraum zwischen 18 und 20.30 Uhr geschehen sein, als gerade niemand im Haus war. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass der Täter das Haus ausspähte. Ob er etwas mitgehen ließ, kann die Polizei zurzeit noch nicht sagen. Die Ermittler hoffen auf mögliche Zeugenhinweise und bitten, verdächtige Beobachtungen zu melden.