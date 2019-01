10.01.2019 12:54 | von: Svenja Estner

Einbruch in Ehlershausener Kiosk

Kategorie aktuelle Nachrichten

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in einen Kiosk mit Gaststätte in Ehlershausen ein und entwendeten Bargeld.

Die Täter hatten nach Aussage einer Polizeisprecherin das Gitter an einem Fenster gewaltsam entfernt, das sich auf der Rückseite des Gebäudes befindet. Anschließend brachen sie das Fenster auf und gelangten so in den Kiosk und den Gaststättenbereich. Dort hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das Bargeld, das sich in dem Gerät befand. Außerdem öffneten sie die Registrierkasse, die sich im Kassenbereich des Kiosks befindet, und nahmen dort ebenfalls das Bargeld heraus. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Diebstahl am frühen Morgen und alarmierte die Polizei. Die Ermittler hoffen auf nun Zeugen, denen unbekannte Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.