13.09.2018 11:42 | von: Arne Böwig

Einbruch ins Schlossmuseum der Marienburg

Kategorie aktuelle Nachrichten

Unbekannte Täter sind in das Schlossmuseum der Marienburg eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie unter anderem mehrere historische Waffen und eine Skulptur.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Täter konnten mit der Beute aus dem Schlossmuseum der Burg bei Pattensen flüchten. Der Einbruch ereignete sich bereits in der Nacht zu Montag. Wie genau die Diebe in die eingestiegen sind, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. In einer Presseinformation heißt es lediglich, die Täter hätten sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Springe melden.