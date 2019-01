03.01.2019 10:30 | von: Kai Rapke

Einbruchsstatisitk für die Region Hannover veröffentlicht

Insgesamt 1156 Einbruchsdelikte hat es im Jahr 2018 in der Region Hannover gegeben.

Das geht aus dem aktuellen Abschlussbericht des Einbruchsradars der Polizei Hannover hervor. In 575 Fällen blieb es dabei bei einem Einbruchsversuch. Am meisten in der Region wurde in Garbsen eingebrochen. 94 Mal schlugen hier Diebe zu. In Langenhagen wurden insgesamt 83 Einbrüche gemeldet. Schlusslicht der Statistik ist Gehrden, hier wurden nur 18 Mal eingebrochen.