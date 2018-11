07.11.2018 16:53 | von: Arne Böwig

Einschulungskompass startet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Einschulungskompass der Region Hannover steht in den Startlöchern.

Er soll Eltern und ihre Kinder auf die Einschulung vorbereiten und nach dem Schulstart unterstützen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Familien, deren Kinder keinen Kindergarten besucht haben und an Familien aus anderen Kulturen. Hefte, Mäppchen und Bücher kaufen, zum ersten Mal mit dem Bus zur Schule fahren und Hausaufgaben machen - damit seien viele Familien auf sich selbst gestellt und begrüßten ein wenig Unterstützung, so die Region Hannover.