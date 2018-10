02.10.2018 16:58 | von: Arne Böwig

Eltern wollen Gymnasien, keine Experimente

Der Streit um das 18. Gymnasium geht weiter. Der Philologenverband wehrt sich gegen Kritik an Gymnasien und hält eine neue Modellschule nicht für nötig. Es gebe schon eine vielseitige Schullandschaft in Hannover.

Wegen steigender Anmeldezahlen drängt die Stadt auf ein 18. Gymnasium, das zum Schuljahr 2022/2023 an den Start gehen soll. Im jüngsten Schulausschuss hatte dieser Plan einen heftigen Streit ausgelöst, zumal in den höheren Jahrgängen viele Schüler vom Gymnasium zu anderen Schulformen wechseln. In den Streit um ein 18. Gymnasium in Hannover haben sich jetzt auch die Philologen eingemischt. Der Vorsitzende des Ort- und Bezirksverbandes, Bastian Eickelmann, selbst Mitglied der Schulleitung an der Humboldtschule, verlangte kürzlich, die ideologischen Angriffe auf Gymnasien zu beenden. Hannover habe eine vielseitige Schullandschaft. Die Forderung nach neuen experimentellen Schulkonzepten, die immer auch ein risikobehafteter Versuch an realen Schülern seien, wären schlichtweg unbegründet.