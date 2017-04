11.04.2017 07:29 | von: Björn Schönfeld

Entwarnung im Konsulat

Bei dem weißen Pulver aus dem türkischen Generalkonsulat handelt es sich um Ascorbinsäure - also Vitamin C.

Das gab die Polizei Hannover bekannt. Am Montagmorgen war ein verdächtiger Brief im türkischen Generalkonsulat am Engelbosteler Damm eingegangen. Er enthielt ein weißes Pulver, beziehungsweise Granulat. Das Generalkonsulat war daraufhin abgeriegelt und der Brief von der Feuerwehr luftdicht verpackt worden. Auch in anderen Städten, wie zum Beispiel in Hamburg hatten türkische Vertretungen ähnliche Briefe erhalten.