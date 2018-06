26.06.2018 06:50 | von: Björn Schönfeld

Er musste damit rechnen, dass Menschen zu Schaden kommen

Der 18-Jährige, der am Sonntag in der Innenstadt einen tödlichen Unfall verursacht hat sitzt seit gestern wegen Mordverdachts in Untersuchngshaft.

Die Staatsanwaltschaft sieht einen Vorsatz laut Medienberichten als erwiesen an. Wer mit dem Auto durch eine Fußgängerzone rase, müsse damit rechnen, dass Menschen zu Schaden kommen, heißt es zur Begründung. Der Junge Mann war am Sonntagmorgen mit einem wohl gestohlenen Mercedes SLK in eine Polizeikontrolle geraten und hatte die Flucht durch die Innenstadt angetreten. In der Bahnhofsstraße erfasste er mit dem Wagen einen 82-Jährigen und verletzte ihn tötlich. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.