20.12.2018 10:38 | von: Kai Rapke

Ergebnis von Polizeikontrollen erfreulich

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Polizei Hannover zieht eine positiven Bilanz der gestrigen Polizeikontrollen.

Insgesamt wurden an zwei Kontrollstellen an der Schützenalle und an der Hildesheimerstraße 227 Autofahrer kontrolliert. Einzig zwei Fahren waren unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs. Außerdem wurden zwei nicht ordnungsgemäß angeschnallte Kinder, sowie drei nicht angeschnallte Erwachsene endeckt.