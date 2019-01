29.01.2019 12:40 | von: Nina Haberlandt, Kai Rapke

Erhöhte Immobilienpreise in Hannover prognostiziert

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Kaufpreise für Immobilien sollen sich in Hannover bis zum Jahr 2030 stark erhöhen.

Das geht aus einer Prognose des Internetportals Immowelt hervor. Mit einer Erhöhung von 62% verzeichnet Hannover zudem den größten Preissprung in der Bundesrepublik. Rund 4000 Euro pro Quadratmeter werden Käufer im Jahr 2030 in der Landeshauptstadt bezahlen müssen. Durch die wirtschaftlich gute Lage und das große Arbeitsplatzangebot ziehen immer mehr Menschen nach Hannover. Dadurch steige die Nachfrage nach Wohnungen, was sich auf die Preise auswirke, so die Studie.