04.06.2018 13:30 | von: Eva Kokinaki

Ermittlungen nach Großbrand in Garbsen dauern an

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach dem Brand in einer Bowlinghalle am Sonnabend in Garbsen dauern die Ermittlungen weiter an.

Am Sonntag konnten Ermittler das 4500 Quadratmeter große Areal nicht untersuchen. Der Grund: gestern sei es auf dem Gelände noch zu heiß gewesen, teilte die Polizei heute mit. Erst jetzt könnten Experten in den Trümmern nach Spuren suchen. Der Brand eines Sport- und Freizeitzentrums führte am Samstag zu einem Millionenschaden. Das Areal mit mehreren Hallen wurde fast vollständig zerstört. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge bei Schweißarbeiten auf dem Dach aus. Es wird gegen vier Bauarbeiter wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.