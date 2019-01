15.01.2019 11:36 | von: Kai Rapke

Erneut Fahrkartenautomat gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu heute an der Kircher Straße in Altwarmbüchen einen Fahrkartenautomanten gesprengt.

Die Täter entwendeten nach der Explosion die Geldkassete in dem Automaten. Es ist die bereits sechste Tat dieser Art innerhalb weniger Wochen. Bereits in Sehnde, Laatzen, Ronnenberg sowie den hannoverschen Stadtteilen Stöcken und Badenstedt kam es zu ähnlichen Vorfällen. Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen.