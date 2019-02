13.02.2019 17:03 | von: Kai Rapke

Erneut Fahrkartenautomat gesprengt

Kategorie aktuelle Nachrichten

In der Nacht zu heute wurde in Großbuchholz von unbekanntenTätern ein Fahrkartenautomat aufgesprengt und die Geldkassete entwenden.

Die Höhe des Diebesgutes ist nicht bekannt. Der gesprengte Automat an der Haltestelle Roderbruch reiht sich ein in eine Serie von gesprengten Fahrkartenautomaten in den letzten Monaten. Ermittler prüfen derzeit ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Hannover zu melden.