23.10.2018 08:01 | von: Christian Herde

Erschlagener Ilja T. beigesetzt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der nach einem Angriff auf der Limmerstraße verstorbene Unternehmer ist gestern beigesetzt worden.

Rund 400 Gäste kamen zum Stadtfriedhof Engesohde, um von dem 40-jährigen Unternehmer Abschied zu nehmen. Ilja T. war am 8. Oktober auf der Limmerstraße ins Koma geprügelt worden. Vier Tage später starb er in einer Klinik an den Folgen seinen schweren Kopfverletzungen. Der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Fahrradfahrer, sitzt weiter in Untersuchungshaft.