23.01.2019 17:35 | von: Kaspar Weist

Erstes Kälteopfer in Hannover: Obdachloser stirbt im Krankenhaus

Am Montag ist ein Obdachloser im Krankenhaus an den Folgen einer Unterkühlung gestorben.

Nach Angaben der Polizei gibt es bei dem 54-Jährigen keine Anzeichen auf Fremdeinwirken. Der Mann war bereits am Sonntag von einem Passanten im Bereich des Mövenpick-Restaurants entdeckt worden. Die Johanniter kündigten an, den Einsatz des Kältebusses von zwei auf drei Touren in der Woche aufzustocken. Laut der Sprecherin der Johanniter, Silke Heun, fährt das Team montags, mittwochs und freitags erst den Raschplatz, dann den Kröpcke an. Während der Stops würden die Obdachlosen mit warmen Speisen versogt werden.

Unter der Johanniter - Notfallhotline 0800-0848488 können am Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 16 und 20 Uhr, Schlafplätze oder Treffpunkte von Obdachlosen gemeldet werden. So soll deren Versorgung weiter optimiert werden.