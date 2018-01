24.01.2018 16:56 | von: Frederick Dumke

EWG positioniert sich klar gegen Schulgesetzänderung

Diese würde eine Erschwerung der Inklusion von Menschen mit Förderbedarf zu Folge haben werden.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen stellt sich klar gegen die geplante Schulgesetzänderung des Niedersächsischen Landtages. So würde die Umsetzung eine Inklusion von Menschen mit Förderbedarf hinauszögern, so der Arbeitnehmerverband in einem schriftlichen Statement heute. Statt Doppelstrukturen, die Personal und finanzielle Mittel binden, bräuchte man die konsequente Umsetzung der Inklusion. Die Gewerkschaft stellt sich außerdem klar gegen Kooperationsklassen und entsprechende Lerngruppen an Regelschulen, die ausschließlich von Kindern mit Förderbedarf besucht werden sollen. Eine solche Form von Separation wäre ein Rückschritt, so der Verband.