31.07.2018 12:50 | von: Frederick Dumke

Extreme Ernteausfälle in der Region

Das fünft trockenste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat in der Region Hannover zu teilweise so extremen Ernteausfällen geführt wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Das ist die Bilanz des Landvolk Niedersachsen, die heute vorgestellt wurde. So hätten manche Landwirte Ernteausfälle um bis zu 80% zu beklagen. Das Landvolk Niedersachsen schätzt die Einbuße bei Getreide auf bis zu insgesamt über ein Drittel. Damit ist der Futterbaubetrieb für Milchvieh also am schlimmsten betroffen. Da die enormen Verluste teilweise sogar Existenzen bedrohen, fordert das Landvolk nun die Politik auf, den Landwirten zu helfen.