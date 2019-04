01.04.2019 13:17 | von: Kaspar Weist

Fälliger Haftantritt: Haftbefehl gegen 96-Fan erlassen

Der bereits verurteilte 96-Fan Timm G. wird in Österreich mit Haftbefehl gesucht. Das Landesgericht Klagenfurt hat einen entsprechenden Beschluss zur Festnahme erlassen.

Von seiner zweijährigen Haftstrafe sollte G. vier Monate in Österreich absitzen. Diese hat er aber trotz Aufforderung nie angetreten. Sollte der 30-Jährige in das Nachbarland einreisen, muss er nun mit einer Festnahme rechnen. Eine Auslieferung aus Deutschland kommt aber nicht infrage. Dafür fehlt der europäische Haftbefehl. G. hatte im Juli 2017 in Österreich während eines Testspiels von Hannover 96 gegen das türkische Team von Kayserispor den Hitlergruß gezeigt und dazu „Fuck Allah“ gerufen. Bis zum Sommer wurde gegen ihn ein bundesweites Stadionverbot verhängt.