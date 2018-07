31.07.2018 06:47 | von: Hendrik Lullies

Fahren, oder nicht fahren?

Am Amtsgericht Hannover wird heute ein Fall von mutmaßlicher Nötigung im Straßenverkehr in zwei Fällen verhandelt.

Der Angeklagte soll im Juni letzten Jahres an einer Ampel einen Fahrer vor ihm durch hupen zum weiterfahren aufgefordert haben. Dies war insofern unpassend, da die Kreuzung nicht frei gewesen sein soll. Anschließend sei der Angeklagte sogar ausgestiegen und habe an die Scheibe des Vordermanns geklopft und ihn beleidigt. Später soll der Angeklagte denselben Fahrer an der Weiterfahrt gehindert haben, indem er sich mit seiner Partnerin vor dessen Fahrzeug stellte. Der Prozess beginnt um 9 Uhr.