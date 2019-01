29.01.2019 16:48 | von: Arne Böwig

Fahrerflucht bei Unfall mit Mountainbiker

In der Nacht zum heutigen Dienstag ist gegen 2.15 Uhr ein Mountainbiker angefahren worden.

Der 20-jährige Fahrradfahrer wollte gerade den Ashwin-von-Roden-Weg passieren, als ein Auto seinen Hinterreifen touchierte. Dadurch stürzte der junge Hannoveraner auf die Straße. Der Autofahrer hielt nicht an, sondern flüchtete in Richtung Brabeckstraße. Nach der Tat fuhr der Mountainbiker zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift, wo er die Polizei verständigte. Leicht verletzt wurde er in eine Klinik gebracht und dort behandelt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen PKW bzw. zu dessen Fahrer machen können, sich zu melden.