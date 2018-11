22.11.2018 13:45 | von: Marisa Dziuk

Falsche Polizeibeamte in Garbsen

Falsche Polizeibeamte haben in Garbsen rund 22.000 Euro von einer 83-jährigen Rentnerin erbeutet.

Die Trickbetrüher riefen bei der Rentnerin an und forderten sie auf, die Geldsumme von ihrem Konto abzuheben. Die Rentnerin folgte der Anweisung stellte das Geld in einer Plastiktüte vor ihrem Haus ab. In den letzten Wochen kam es in der Region Hanover immer wieder zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Polizeidirektion Hannover warnt daher vor Anrufen von angeblichen Beamten, die sich über Vermögensverhältnisse und Kontonummern informieren wollen.