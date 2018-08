20.08.2018 18:05 | von: Arne Böwig

Falscher Paketzusteller raubt Senioren aus

Die Polizei in Hannover sucht einen bislang unbekannten Täter, der sich gegenüber einem 81-Jährigen als Paketzusteller ausgegeben und ihn ausgeraubt hat.

Mit einem Paket in der Hand hatte der bislang Unbekannte an einem Haus an der Kaulbachstraße in Kleefeld geklingelt. Nachdem der Senior geöffnet hatte, wurde dieser sofort ins Hausinnere zurückgedrängt und zu Boden gestoßen. Im weiteren Verlauf bedrohte ihn der Räuber mit einem Messer und verlangte Geld. Schließlich riss er dem Senior das Portmonnaie aus der Hand und flüchtete damit. Der Hauseigentümer wurde bei dem Raubüberfall leicht verletzt. Der Gesuchte ist zirka 30 bis 45 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und spricht deutsch mit Akzent. Während der Tat trug er ein helles Shirt, eine dunkel Hose und ein dunkles Käppi. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover entgegen.