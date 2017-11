22.11.2017 12:42 | von: Frederick Dumke

FDP stellt sich wiederholt gegen Landesregierung

Im Zuge der ersten Sitzung der neuen Landesregierung hat die FDP die Regierung erneut kritisiert und sich gegen die rot-schwarze Politik gestellt.

So habe die FDP gerade bei der Frage nach der Digitalisierung und in der Bildungspolitik andere Vorstellungen. Stephan Weil habe wiederholt deutlich gemacht die Politik der alten rot-grünen Regierung auch in der Großen Koalition fortzusetzen. Dies würde den Ideen der Liberalen in vielen Punkten widersprechen. Zudem stellte FDP Landeschef Stefan Birkner die Kritik am Verhalten der FDP in Frage.