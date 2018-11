28.11.2018 17:21 | von: Arne Böwig

Fehlerhafte Medizinprodukte häufiger als gedacht

Defekte Herzschrittmacher, nicht einwachsende Bandscheibenimplantate, Hüftprothesen mit Metallabrieb – immer wieder werden Fälle von fehlerhaften Medizinprodukten bekannt.

Geschätzt wurden dabei über 14.000 Menschen verletzt. Sogar zu Todesfällen sei es schon gekommen, so Karl-Heinz Zirkler, Experte für Regressansprüche der KKH in Hannover. Die Dunkelziffer geschädigter Versicherter dürfte demnach noch wesentlich höher sein. Schon seit längerem habe der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung immer wieder darauf hingewiesen, dass bei Medizinprodukten Scheininnovationen und schädliche Produkte viel zu leicht in die Versorgung kämen.