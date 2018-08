Fest der Sinne



Vom 24.8 bis 26.8 bietet der Park der Sinne wieder ein vielseitiges Programm an, dieses Jahr unter dem Motto 50 Jahre Stadtrechte. Während am Freitag- und Samstagabend verschiedene Live-Bands für Stimmung sorgen, zieht am Sonntag das rustikale Frühschoppen die Besucher in den Park. Der Samstagnachmittag bietet mit einem bunten Bühnenprogramm und vielen Mitmachaktionen etwas für die ganze Familie. Wir von radio leinehertz sind am Samstag vor Ort und haben auch einige Spiele für die Knder im Gepäck.

24.08.-26.08.2018, Fr 15-23h, Sa 15-23h, So 11-18h, Park der Sinne, Laatzen-Mitte





Programm am Freitagabend:



18:00 Uhr Robby Ballhouse

20:00 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister anschl.

Live-Musik mit der Band “PhönixX”

22:15 Uhr Feuershow

22:35 Uhr Wasserorgel

Spiel-& Erlebniswelt, Samstag ab 15:00 Uhr:



Gewürze raten, Hüpfburg, Memory, Kindermalaktionen, Dosenwerfen, Radball spielen, stationärer Schnellfahrwettbewerb, Tombola, Schaumkussheben mit einem

Feuerwehrspreizer, Bastelaktionen, Zielspritzen mit Wasser, Besichtigung eines Feuerwehrautos, Energiefahrrad, Waffeln, Wurfspiel, Bekleben eines Stuhls mit Briefmarken,

Briefmarken-Angelspiel, Briefmarken-Wühlkiste, Buttons zum Selbermachen, Parkführung mit Arabischer Übersetzung, Glücksrad, HeißerDraht, Kugelspiel, Energiesparquiz,

Ringewerfen,TicTacToe, 4Gewinnt, u.v.m.

Programm der Vereine auf der Kulturbühne :



15:00 Uhr Tanzgruppe des Kunstkreis Laatzen e.V.

15:30 Uhr Begrüßung und Interview mit

Bürgemeister Jürgen Köhne

16:00 Uhr Rethener Männer-Quartett von 1900 e.V.

16:40 Uhr Show Dance Majoretten Ingeln-Oesselse e.V.

17:15 Uhr VfL Grasdorf e.V. - Art of Dance

17:25 Uhr Fanfaren-Corps Laatzen e.V.

17:50 Uhr VfL Grasdorf e.V. - Art of Dance

18:00 Uhr Umbaupause für das Abendprogramm

Show Dance Majoretten Ingeln-Oesselse e.V.

Programm am Samstagabend:



20:00 Uhr Live-Musik mit Bonny Ferrer und Band

22:15 Uhr Feuerwerk

Programm am Sonntag:

12:00 Uhr Live-Musik mit den Ellingtones

14:00 Uhr Umbaupause

15:00 Uhr Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen

Spezialitäten im kulinarischem Dorf:



Für das leiblicheWohl sorgt an allen drei Tagen diemultikulturelle Gastronomie des kulinarischen Dorfes. Das Angebot reicht von philippinischen Köstlichkeiten über spanische,

mexikanische Spezialitäten bis hin zu traditionellen Spezialitäten vomGrill und internationale Cocktails.