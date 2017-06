21.06.2017 08:04 | von: Finn Tönjes

Fête de la musique in Hannovers Innenstadt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute beginnt in der Innenstadt Hannovers die Fête de la musique.

Rund 2.500 Musiker aus aller Welt werden erwartet. Auch in diesem Jahr wird an der Marktkirche eine Bühne speziell dazu genutzt, um ein Zeichen für Toleranz zu setzen. Radio leinehertz und Welcome Board gestalten zusammen die "Welcome Bühne". Dort treten Hannoveraner auf, die aus unterschiedlichen Ländern der ganzen Welt stammen. Die fête de la musique startet heute um 13:00 Uhr überall in der hannoverschen Innenstadt.