19.10.2018 17:37

Feuer in Alt-Laatzener Sporthalle

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bei einem Feuer an der Karlsruher Straße in Alt-Laatzen ist in der Nacht zu heutigen Freitag die alte, zum früheren Hotel Britannia gehörende Sporthalle mit Tennis- und Squashplätzen in Flammen aufgegangen.

Verletzt wurde niemand. Die Brandexperten der Polizei nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Sie gehen inzwischen von Brandstiftung aus. Über die Höhe des Schadens kann derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover entgegen.