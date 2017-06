02.06.2017 15:39 | von: Frederick Dumke

Feuer in Siloturm verursacht hohen Sachschaden

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Feuer in einem Siloturm in Neustadt am Rübenberge hat gestern einen hohen Sachschaden verursacht.

Wie die Polizei heute mitteilte habe ein Funkenflug die in einem 8 Meter hohen Siloturm gelagerte Holzspäne in Brand gesetzt. Nach zirka zwei Stunden sehr aufwendiger Lösch- und Entsorgungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte das Feuer schließlich löschen. Den an dem Speicher entstandenen Schaden schätzt die Polizei derzeit auf 60 000 Euro, die übrigen Räumlichkeiten der Tischlerei wurden allerdings nicht beschädigt.