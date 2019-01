10.01.2019 12:49 | von: Svenja Estner

Feurwehr verhindert Brand in Spedition

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat am gestrigen Mittwochabend wohl einen größeren Schaden auf dem Gelände einer Spedition an der Werner-von-Siemens-Straße in Wunstorf verhindert.

Wahrscheinlich hatte ein technischer Defekt einen Brand an einem Lastwagen ausgelöst. Ein Trupp, der mit Atemschutz ausgerüstet war, löschte so schnell, dass das Feuer nicht auf den gesamtem Lastwagen und möglicherweise auch auf die anderen Lastwagen übergreifen konnte.