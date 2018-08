24.08.2018 10:34 | von: Kaspar Weist

Firmengruppe Köttermann insolvent

Die Hänigser Firma Köttermann steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten.

Wie die HAZ berichtet, hat der Produzent von Laboreinrichtungen beim Amtsgericht Gifhorn ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Grund für den Liquiditätsengpass seien die schwierige Marktlage und daraus entstehende Absatzprobleme. So habe das Unternehmen Verluste bei Auslandsgeschäften nicht verkraften können. Laut Firmensprecherin Maren Weber werde der Geschäftsbetrieb aber auch während des Insolvenzverfahrens uneingeschränkt aufrecht erhalten. Zudem seien die Gehälter aller Mitarbeiter über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung für drei Monate gesichert worden. Mit 200 Mitarbeitern am Stammsitz in Hänigsen ist die Firmengruppe Köttermann der drittgrößte Arbeitgeber in der Gemeinde Uetze.